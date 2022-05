3 Hal Penting yang Disampaikan Presiden Jokowi Kala Berpidato pada Acara Pembukaan Sidang Komisi Ke-78 UNESCAP



Presiden Jokowi--Screenshot video pada akun Presiden Jokowi

JURNALIS INDONESIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan beberapa pandangannya dalam sesi pembukaan sidang Komisi Ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) secara virtual.

Dilansir dari laman resmi Setkab.go.id pada Selasa (24/5), Presiden Ke-7 RI ini menyampaikan pandangannya bahwa pandemi harus tetap ditangani dengan serius dan kesenjangan vaksinasi di wilayah Asia Pasifik harus dipersempit.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpendapat bahwa di Kawasan Asia Pasifik masih tercatat dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia.

Kesenjangan ini harus ditangani dengan serius mengingat pentingnya keberhasilan vaksinasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia.

"UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional, mengatasi tantangan logistik, dan mempersingkat rantai pasok," Jelas Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan SDGs harus diperkuat melalui suntikan pendanaan, sebab ABD pertahunnya membutuhkan biaya sebesar 1,5 triliun Dolar AS. Namun pendanaan saat ini yang didapat masih di angka 1,4 triliun Dolar AS.

