Link Download Mp3 Lagu Jessi - Zoom, Lengkap dengan Liriknya



jessi - zoom-jessi-youtube

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 lagu Jessi - Zoom beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Single Zoom karya Jessi Ho alias Jessi yang dirilis pada 13 April lalu belakangan viral di sosial media Tik-Tok dan Instagram dengan hashtag #zoominzoomoutchallenge.

Single ini juga merupakan comeback Jessi menyusul karya terakhirnya Cold Blooded pada Oktober 2021 lalu.

Dinukil melalui laman resmi Soompi, Jumat (22/4) dimana lirik Zoom menggambarkan kebiasaan mengabadikan momen saat ini.

Proses penggarapan single Zoom ini, Jessi bekerja saama dengan PSY. Nah dan dalam video challenge bersama member TXT, Jessi menggunakan potongan lirik Zoom.

Seperti diketahui sebelumnya, Jessi tengah nampak berkolaborasi dengan TXT menggunakan penggalan lirik lagunya "Zoom In, Zoom Out (OK). Zoom In, Zoom Out (OK). Zoom In, Zoom Out (OK). Baby hwak gage hwakdae hwakshilhage Oww," yang diunggah Jessi lewat akun Tik-Toknya @Jessi pada Jumat, (22/4).

Hingga kini 'kata kunci' #zoomdancechallenge dicari dan digunakan lebih dari 56 Juta pengguna di sosial media Tik-Tok.

Sementara itu musik video single Zoom yang diunggah oleh Jessi melalui kanal youtubenya ditonton lebih dari 59 juta kali dan meraih like 2,4 juta dari netizen.

Berikut ini lirik lagu Zoom yang juga disertakan link download di akhir artikel ini:

