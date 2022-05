Link Download Mp3 Lagu Harry Styles - Late Night Talking, Lengkap dengan Liriknya



Tangkapan layar Harry Styles-harrystyles-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 lagu Harry Styles - Late Night Talking beserta lirik lagunya yang dapat kalian akses di bawah ini.

Mantan personil grup band One Direction, Harry Styles kembali meluncurkan album teranyarnya bertajuk Harry's House yang resmi rilis pada Jumat, (20/5).

Diketahui sebelumnya, single pertama dari Harry's House adalah As It Was yang melodis namun melankolis, berada di puncak Billboard Hot 100 selama tiga minggu berturut-turut setelah dirilis pada (31/3) lalu. Kemudian single kedua Late Night Talking, dirilis pada hari yang sama saat album tersebut terbit.

(BACA JUGA:Link Download Mp3 5 Second of Summer - Me Myself & I, Lengkap dengan Liriknya )

Album Harry's House berisikan 13 lagu antara lain Late Night Talking, Grapejuice, As It Was, Daylight, Little Freak, Matilda dan masih banyak lagi.

Namun dari 13 lagu yang dibidaninya, Late Night Talking menjadi salah satu tembang yang tengah ramai diperbincangkan lantaran rumor makna dibalik inspirasi tersebut.

Spekulasi beredar bahwa Harry Styles sedang memikirkan pacarnya yakni Olivia Wilde, ketika dia menulis lagu ini.

Styles dan Wilde dikabarkan mulai berkencan sekitar awal tahun 2021, sejalan dengan lini waktu penulisan album yang diceritakan Styles kepada Better Homes and Gardens.

Styles menampilkan Late Night Talking untuk pertama kali selama gelaran Coachella 2022 lalu, di mana Wilde terlihat menari di antara kerumunan saat Harry menyanyikan lagu tersebut.

Hal ini menyebabkan penggemar menghubungkan titik-titik bahwa lagu tersebut tentang Wilde, Dinukil melalui laman Popbuzz pada Minggu, (22/5).

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Kendrick Lamar - N95, Lengkap dengan Liriknya)