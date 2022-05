Gandeng Warner Music Korea GOT7, Tandai Comeback dengan Meluncurkan EP Terbaru

JURNALIS INDONESIA - Setelah bercerai dengan JYP Entertainment, 7 personil boy band GOT7 menandatangani kontrak kerja sama dengan Warner Music Korea sekaligus meluncurkan EP self-titled terbaru pada Senin, (23/5).

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi sosial media Twitter milik @WarnerMusicSG yang terlihat menampilkan foto ketujuh personil GOT7 tengah bersulang dengan komponen foto berwarna monochrome pada 20 Februari 2020 silam.

Boy band yang berdiri sejak 2014 silam itu meluncurkan EP self-titled mereka bersama dengan video musik teranyarnya bertajuk GOT7.

Bersamaan dengan itu GOT7 meluncurkan cuplikan poster pengumuman tanggal perilisan EP. Poster tersebut menampilkan warna dasar hijau yang sudah lekat sebagai warna ciri khas GOT7.

Pada EP GOT7 terdapat 6 lagu antara lain TRUTH, Drive Me To The Moon, NANANA, Two, Don't Care About Me, Don't Leave Me.

Tak lama setelah dirilis, GOT7 mencapai No 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di 83 wilayah berbeda, termasuk Thailand, India, Brasil, Meksiko, Prancis, Jerman, Denmark, Spanyol, Yunani, Kolombia, Indonesia, Turki, dan Vietnam.

Lagu utama NANANA juga mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di 57 wilayah berbeda, termasuk Argentina, Kolombia, Mesir, Hong Kong, Hongaria, India, Malaysia, Singapura, dan Nepal.

Lagu lainnya Don't Leave Me Alone, Drive Me to The Moon, TRUTH, Don't Care About me, dan TWO juga terdaftar di puncak tangga lagu masing-masing negara di wilayah. seperti Laos, Thailand, dan Vietnam. Dinukil melalui laman Soompi pada Selasa, (24/5).

Sementara musik video tembang NANANA yang baru saja dirilis melalui kalan youtube GOT7, semenjak artikel ini ditulis video tersebut telah ditonton lebih dari 5,7 juta kali dan mendapat like sebanyak 777 ribu.

JI