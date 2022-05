Makin Gemilang! Yerin Baek Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Pisces'

JURNALIS INDONESIA - Semenjak memutuskan hengkang dari duo 15& dan berkarir solo, Yerin Baek resmi meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk Pisces pada Selasa, (24/5).

Pisces menandai comeback Yerin Baek sebagai karya orisinil berbahasa korea pertamanya setelah Our Love is Great yang dirilis pada 2019 silam. Mini album ini juga merupakan karya musik digital pertamanya selama enam tahun.

Diketahui dalam mini album Pisces berisi tiga track antara lain It was me, Pisces, The Loved One yang memiliki panjang durasi total 11 menit 2 detik.

Bersamaan dengan itu, video musik Pisces diunggah melalui kanal youtube Yerin Baek sebagai anthem dari mini album dengan judul yang sama.

Pisces merupakan lagu rock modern dengan suara yang mengingatkan pada desir laut dan liriknya mengungkapkan pesan kepada kita yang tetap berada di sisi orang yang pernah kita sayangi.

