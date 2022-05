Sinyal Positif! LIGHTSUM Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Into The Light'

JURNALIS INDONESIA - Girl band besutan Cube Entertainment LIGHTSUM resmi meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk Into The Light pada Selasa, (24/5).

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Jumat, (6/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto LIGHTSUM pada konsep album Into The Light.

Girlband LIGHTSUM yang beranggotakan 8 personil tersebut antara lain Sangah, Chowon, Nayoung, Hina, Juhyeon, Yujeong, Huiyeon, dan Jian.

Into The Light menandai rilisan pertama LIGHTSUM di awal tahun 2022 sejak lebih dari tujuh bulan merilis album single Light a Wish pada 13 Oktober 2021 lalu.

Mini Album Into The Light sendiri berisikan 5 track yakni ALIVE, i, GOOD NEWS, Q, Bye Bye Love yang memiliki total durasi 15 menit 24 detik.

Digarap oleh produser GALACTIKA * bersama timnya, ALIVE memadukan berbagai genre antara lain fusion groove, pop, house, dan EDM. Lagu tersebut mengungkapkan emosi perasaan hidup setelah jatuh cinta.

