Link Download Mp3 Lagu LIGHTSUM - Alive, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 lagu LIGHTSUM - Alive beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Girlband yang memulai debut karir 10 Juni 2021 silam, LIGHTSUM kembali ke panggung hiburan dengan merilis mini album teranyarnya bertajuk Into The Light pada Selasa, (24/5).

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Jumat, (6/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto LIGHTSUM pada konsep album Into The Light.

Girlband LIGHTSUM yang beranggotakan 8 personil tersebut antara lain Sangah, Chowon, Nayoung, Hina, Juhyeon, Yujeong, Huiyeon, dan Jian.

Tampil beda dari album sebelumnya, dalam foto bocoran yang dibagikan melalui laman sosial media resmi cube_lightsum mengusung konsep penuh warna, ceria dan bergaya sporty.

Into The Light menandai rilisan pertama LIGHTSUM di awal tahun 2022 sejak lebih dari tujuh bulan merilis album single Light a Wish pada 13 Oktober 2021 lalu.

Mini Album Into The Light sendiri berisikan 5 track yakni ALIVE, i, GOOD NEWS, Q, Bye Bye Love yang memiliki total durasi 15 menit 24 detik.

Digarap oleh produser GALACTIKA * bersama timnya, ALIVE memadukan berbagai genre antara lain fusion groove, pop, house, dan EDM. Lagu tersebut mengungkapkan emosi perasaan hidup setelah jatuh cinta.

Bersamaan dengan itu musik video ALIVE diunggah melalui kanal youtube LIGHTSUM sebagai title track dari album Into The Light.

Video musik Alive yang berdurasi 3 menit 21 detik itu telah ditonton lebih dari 2 juta kali tayang dan mendapat respon 40 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

Langsung saja berikut ini lirik lengkap lagu LIGHTSUM - Alive:

