Link Download Mp3 Lagu Kang Daniel - Upside Down, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 lagu Kang Daniel - Upside Down beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Kang Daniel yang sebelumnya dikenal lewat karirnya bersama boyband Wanna One resmi meluncurkan album teranyarnya bertajuk The Story pada Selasa, (24/5).

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Minggu, (1/5) yang menjelaskan keseluruhan jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto Kang Daniel pada album The Story.

(BACA JUGA:'Upside Down' Jadi Lagu Andalan Comeback Kang Daniel dalam Full Album Terbarunya 'The Story')

The Story menandai dimulainya babak baru bagi Kang Daniel setelah menyelesaikan Color Trilogy dengan album YELLOW pada april 2021 lalu.

Dengan lirik oleh Kang Daniel, Upside Down adalah lagu bergenre pop riang yang menggabungkan berbagai suara seperti bersiul, bertepuk tangan, dan drum. Liriknya mengungkapkan keinginan untuk mengubah segalanya menjadi seperti yang kita inginkan.

Album The Story sendiri berisikan total 10 track antara lain The Story, Upside Down, Loser (ft. Dbo), Parade, Don't Tell (feat. Jessi), Ride 4 U, How We Life (feat. Sokodomo), Mad (feat. Chancellor), 1000x dan Moment dengan total waktu 31 menit 26 detik.

Bersamaan dengan itu musik video Upside down diunggah melalui kanal youtube Konnect Entertainment sebagai anthem dari album The Story.

Musik video Upside Down yang berdurasi 3 menit 23 detik itu telah ditonton lebih dari 7,2 juta kali tayang dan mendapat respon 37 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

Sementara itu pada album ini diketahui Kang Daniel tidak berkarya sendiri, ia juga melibatkan penyanyi tersohor seperti rapper Jessi, Chancellor, Dbo, hingga Sokodomo.

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu Jessi - Zoom, Lengkap dengan Liriknya)