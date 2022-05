Makna Lagu Terbaru LIGHTSUM - ALIVE, Head Over Heels dan Penuh Cinta

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu terbaru LIGHTSUM - ALIVE, Head Over Heels dan Penuh Cinta!

Girlband asuhan Cube Entertainment LIGHTSUM baru saja resmi meluncurkan Mini Album teranyarnya bertajuk Into The Light pada Selasa, (24/5) jam 18.00 waktu KST.

Alive merupakan title track dari Into The Light yang memiliki panjang durasi 3 menit 40 detik. Dalam musik video yang diunggah LIGHTSUM melalui kanal youtube nampak 8 gadis yang tengah beraktivitas di sebuah sekolah.

Saat musik mulai diputar terasa dentuman bass berbunyi pelan melaju perlahan membawa pendengar memahami situasi gadis yang merasakan head over heels (kasmaran). Ada perpaduan berbagai genre pada karya Alive antara lain fusion groove, pop, house, dan EDM.

Pada sisi makna lirik lagu yang diusung oleh LIGHTSUM juga terasa menarik, ceria, ear catchy mudah diingat dan diresapi.

"Well, I don’t mean to be the center of attention I guess I’m just a little bit odd Not picky but rather detailed Strange is better than boring" pembuka pada bait pertama lirik Alive menunjukkan kelugasan gadis yang jatuh hati namun tidak ingin menjadi pusat perhatian.

Sedangkan pada lirik bait yang kedua sangat jelas bagaimana LIGHTSUM ingin mencoba menarik perhatian lelaki yang disukainya namun bermain-main dengan 'kode' atau lebih tepatnya malu-malu kucing untuk mengungkap apa yang ia rasakan.

"Ay listen girls, I’m quite sensitive to catch that vibe, you know? I just hate people who can’t take hints and come on strong Ay listen girls, but there’s something special about him Hard to explain, he’s got that feeling that overflow,".

