Link Nonton Drama Our Blues Sub Indo Full HD, Kerinduan Son Eun Ki kepada Kedua Orang Tuanya



Poster Terbaru Drama Our Blues -Tangkapan Layar Instagram [email protected]_drama

JURNALIS INDONESIA – Drama Korea (Drakor) Our Blues yang saat ini sangat populer kembali hadirkan sisi menarik seputar aktor dan tokoh pemerannya.

Drakor (Our Blues) diketahui mengisahkan tentang lika-liku kehidupan beberapa pemeran di sebuah pulau bernama Jeju dengan berbagai latar belakang kehidupan yang menarik.

Dari sekian banyak tokoh dan cerita di drama Our Blues, kali ini film berfokus pada kisah Hyun Choon Hee yang diperankan oleh Goo Doo Shim serta cucunya Son Eun Ki yang diperankan oleh artis cilik Korea Ki So You sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Rabu (25/5).

Melalui sebuah gambar yang dirilis untuk keduanya, drakor Our Blues kali ini memperlihatkan Hyun Choon He dan sang cucu Son Eun Ki yang sedang duduk di sebuah tempat dengan latar belakang pemandangan malam hari.

Keduanya seakan menatap ke arah bintang-bintang di langit ditemani cahaya bulan dengan suasana yang indah dan membuat penggemar seakan dapat merasakan nuansa yang mereka alami.

