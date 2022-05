Bercerita Tentang Kehidupan Penyihir dan Baru Diliris April Kemarin! Berikut Link Nonton Serial Anime The Dawn of The Witch, Lengkap Sub Indo dan Full HD



Anime The Dawn of The Witch--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Link nonton anime The Dawn of the Witch yang baru saja diliris pada bulan April lalu, lengkap subtitle Indonesia + Full HD.

Serial The Dawn of the Witch merupakan anime dengan genre petualangan, aksi, dan fantasi yang berlatar belakang cerita tentang kehidupan penyihir.

Diliris sejak April 2022 lalu, anime ini memiliki 12 episode dengan rata-rata 24 menit setiap episodenya yang menarik untuk ditonton.

(BACA JUGA:Sangat Menarik! Ini Bocoran Desain HP Samsung Galaxy M13 Terbaru)

The Dawn of the Witch terinspirasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, nama lain anime ini dalam bahasa Jepang adalah Mahoutsukai Reimeiki.

Tezuka Productions menjadi studio anime The Dawn of the Witch ini.

Tokoh dalam anime ini juga unik-unik dan beragam bentuknya, seperti Roux Cristasse, Sable, Kudd (merupakan seekor kadal), Holt (seorang gadis manusia yang bertanduk), Albus, Lily, serta beberapa tokoh lainnya.

(BACA JUGA:Link Nonton Drama Our Blues Sub Indo Full HD, Kerinduan Son Eun Ki kepada Kedua Orang Tuanya)

Awal cerita anime...