Link Download Mp3 Lagu GOT7 - NANANA, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 GOT7 - NANANA beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband mantan asuhan JYP Entertainment GOT7 baru saja meluncurkan EP self-titled teranyarnya pada Senin, (23/5).

Lagu NANANA menjadi anthem pada mini album GOT7 bertajuk self-titled yang berisi 6 track antara lain TRUTH, Drive Me To The Moon, NANANA, Two, Don't Care About Me, Don't Leave Me dengan total durasi 20 menit 13 detik.

Bersamaan dengan itu, GOT7 mengunggah musik video NANANA melalui kanal youtube mereka yang telah ditonton lebih dari 9,9 juta kali dan mendapat respon like sebanyak 956 ribu semenjak artikel ini diterbitkan.

Tak lama setelah dirilis, GOT7 mencapai No 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di 83 wilayah berbeda, termasuk Thailand, India, Brasil, Meksiko, Prancis, Jerman, Denmark, Spanyol, Yunani, Kolombia, Indonesia, Turki, dan Vietnam.

Lagu utama NANANA juga mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di 57 wilayah berbeda, termasuk Argentina, Kolombia, Mesir, Hong Kong, Hongaria, India, Malaysia, Singapura, dan Nepal.

langsung saja, tim Jurnalis Indonesia mempersembahkan kepada Anda lirik lagu GOT7 yang berjudul NANANA:

I've got a message, message

Na jigeum simsimhaeran mari tuk

Nae soni bappa bappa

Daehwaga kkeunkiji anke (Action)

Matchwogago sipeo neoege garoserocheoreom

Chwihyangeul malhaejwo neol aragage (Prr, prr)

Maeumgwa maeumi dake

Songwa soni dake

Swida gado dwae neon naui pume uh, uh, uh

Oneul ni yeopjari nanana

Neol utge hae jul saram nanana

Gibuniga joa nanana

Modeun ge nan gunggeumhae (Huh)

Oh-eh-oh, oh-eh-oh (Ooh-ooh)

Oh-eh-oh-oh, oh-eh-oh-oh

Oh-eh-oh, oh-eh-oh (Skrrt, skrrt)

Oh-eh-oh-oh, oh-eh-oh-oh

Yeah jakku sireopsi useumina pikpik (Yeah)

Cheoncheonhi jureoganeun uriui geori ri

Taeksi miteogi mari (miteogi mari) georeogadeut nae (georeogadeut nae) mami

Jogeum dapdapajiman

Chamneun jaege bogi itjana ayy (Action)

Jayeonseure sijakae seoroe daehan yaegi

Eojjeomyeon ajjilhan yaegideul kkajido

Modeun gireun yeoreodwo seoneun jiwonwa jwo

Jitgujeodo mwo eottae idaero jochana

