Makna Lagu LE SSERAFIM - Fearless, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia



LE SSERAFIM -Source Music-Instagram le sserafim

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna beserta lirik lagu LE SSERAFIM - Fearless lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Girlband asuhan Source Music LE SSERAFIM resmi debut dengan mini album pertama mereka bertajuk Fearless yang dirilis pada Selasa, (3/5).

Meski diliputi dengan berbagai kontroversial menjelang pra-debut oleh salah satu personilnya, namun perlu diakui konsep yang ditawarkan LE SSERAFIM melalui mini album Fearless hadir dengan maksimal.

Dalam video musik yang diunggah melalui kanal youtube Hybe Labels berjudul Fearless telah ditonton lebih dari 33 juta tayang dan 1 juta like.

Fearless memanfaatkan suasana yang sangat ramping, langsung efektif dan berhasil menyampaikan citra chic yang telah dijajakan grup tersebut dengan teaser debut mereka.

Liriknya sendiri seolah melawan balik stigma buruk yang menyelimuti nama girlband ini jelang debut dan juga seolah memberi penegasan untuk tidak peduli dan melihat masa depan lewat salah satu liriknya yang berbunyi "Don’t care about those past troubles, you all know, huh".

Pembukaan dan seiring pengulangan hook 'bum ba ba bum bum' mampu bekerja dengan alunan bass-line slinky, menggemakan aransemen perkusi dengan hook vokal catchy yang pasti akan bersarang di kepala para pendengar.

Tanpa berlama-lama, langsung saja Anda simak lirik lagu Le Sserafim - Fearles dalam format Bahasa Inggris dan Indonesia:

