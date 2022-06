Makna Lagu HYO - DEEP, Lengkap dengan Arti Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna beserta lirik lagu HYO - DEEP lengkap dengan artinya dalam bahasa Indonesia.

Hyoyeon alias HYO mantan personil girlband SNSD ini resmi meluncurkan mini album pertamanya bertajuk Deep pada Senin, (16/5).

Deep merupakan mini album berisikan 7 lagu diantaranya Deep, Stupid, Second, Dessert, Badster, Punk Right Now, Sober dengan total durasi 22 menit 1 detik.

Video musik dibuka dengan Hyo tengah mengangkat sebuah gelas kaca berisikan laba-laba dan kumpulan penari serba hitam. Pengambilan latar shooting dibar makin menegaskan musik Club pada lagu ini.

Bunyi synthizer mengawali lagu DEEP, memanfaatkan melodi dan distorsi yang menarik dan diselingi oleh ledakan elektronik sedingin es.

Lirik lagunya ditulis dengan sangat apik dan dewasa terasa keintiman yang dalam persis seperti HYO memilih judul lagunya DEEP.

Makna tersebut dapat ditemukan pada lirik Verse 1 berbunyi "Whatever you want, rushing it ain't fun Sharp, rising above the water, your eyes soon find mine Hiding sharp teeth Tension with you I predict eyes to eyes,"

