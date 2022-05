Resmi Comeback 'Candy Sugar Pop' Jadi Andalan ASTRO Lewat Full Album Drive To The Starry Road

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan Fantagoi Entertainment ASTRO resmi meluncurkan Full album teranyarnya bertajuk Drive To The Starry Road pada Senin, (16/5) lalu.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Senin, (25/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto ASTRO pada konsep album Drive To The Starry Road.

(BACA JUGA:BVNDIT Resmi Comeback dengan Sentuhan Gahar Lewat Video Musik VENOM)

Boyband ASTRO yang beranggotakan 6 personil tersebut antara lain MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Moonbin, Rocky and Sanha yang memulai debutnya pada 23 februari 2016 silam.

Candy Sugar Pop merupakan lagu pamungkas ASTRO dengan nuansa dance pop anak muda yang cerah dengan getaran manis yang sesuai dengan tema lagu.

Lagu ini menggunakan nama hewan peliharaan yang lucu seperti permen dan gula untuk menciptakan tema cinta yang menyenangkan dan di video klipnya, penampilan tarian yang kuat dan banyak detail bertema permen membawa pesona dinamis ini menjadi ekstrem.

Full Album Drive To The Starry Road sendiri berisikan 11 track yakni Candy Sugar Pop, Something Something, More, Light the Sky, Story, All Day, First Love, Let's go ride, S#1., 24 Hours, Like stars dengan panjang durasi 36 menit 28 detik.

(BACA JUGA:Sinyal Positif! LIGHTSUM Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Into The Light')