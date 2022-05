Link Download Mp3 Lagu ASTRO - Candy Sugar Pop, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 lagu ASTRO - Candy Sugar Pop beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan Fantagoi Entertainment ASTRO resmi meluncurkan Full album teranyarnya bertajuk Drive To The Starry Road pada Senin, (16/5) lalu.

Full Album Drive To The Starry Road sendiri berisikan 11 track yakni Candy Sugar Pop, Something Something, More, Light the Sky, Story, All Day, First Love, Let's go ride, S#1., 24 Hours, Like stars dengan panjang durasi 36 menit 28 detik.

Candy Sugar Pop merupakan lagu pamungkas ASTRO dengan nuansa dance pop muda yang cerah dengan getaran manis pada album Drive To The Starry Road.

Bersamaan dengan itu, video musik Candy Sugar Pop diunggah melalui kanal youtube Fantagio sebagai title track dari album Drive To The Starry Road.

Video musik Candy Sugar Pop yang berdurasi 2 menit 42 detik itu telah ditonton lebih dari 34 juta kali tayang dan mendapat respon 305 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

Sementara itu, ASTRO berhasil menyabet piala penghargaan peringkat ke-3 M Countdown dengan Candy Sugar Pop dilansir melalui laman Soompi pada Kamis, (26/5).

