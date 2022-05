Resmi Comeback 'Bring it on ' Jadi Andalan ONEUS Lewat Mini Album TRICKSTER

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan RBW Entertainment ONEUS resmi meluncurkan Mini album teranyarnya bertajuk TRICKSTER pada Selasa, (17/5) lalu.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Rabu, (13/4) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto ONEUS pada konsep album TRICKSTER.

Boyband ONEUS yang beranggotakan 6 personil tersebut antara lain Ravn, Seoho, Leedo, Keonhee, Hwanwoong, and Xion yang memulai debutnya pada 9 Januari 2019 silam.

Bring it On menjadi lagu pamungkas ONEUS pada mini album ke tujuh bertajuk TRICKSTER setelah membuat comeback terakhir mereka pada November 2021 dengan mini album keenam BLOOD MOON sebagai lagu utama album LUNA.

Bring It On sendiri merupakan lagu yang menceritakan tentang menerobos apa pun yang menghalangi jalan di depan untuk mencapai tujuan. Lagu ini juga memiliki musik upbeat yang liriknya didominasi oleh rap.

Mini Album Trickster sendiri berisikan 7 track yakni Intro: Who Got the Joker?, Bring it on, Skydivin', Firebomb, Fragile, Mr. Wolf, Bring it on (English ver.) dengan panjang durasi 20 menit 46 detik.

