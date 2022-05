Link Download Mp3 Lagu ONEUS - Bring it on, Lengkap dengan Liriknya



Tangkapan layar Boyband ONEUS-Youtube-

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 lagu ONEUS - Bring it on beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan RBW Entertainment ONEUS resmi meluncurkan Mini album teranyarnya bertajuk TRICKSTER pada Selasa, (17/5) lalu.

Boyband ONEUS yang beranggotakan 6 personil tersebut antara lain Ravn, Seoho, Leedo, Keonhee, Hwanwoong, and Xion yang memulai debutnya pada 9 Januari 2019 silam.

(BACA JUGA:Makna Lagu ONEUS - Bring It On, Lengkap Disertai Lirik dan Terjemahan Indonesia)

Bring it On menjadi lagu pamungkas ONEUS pada mini album ke tujuh bertajuk TRICKSTER setelah membuat comeback terakhir mereka pada November 2021 dengan mini album keenam BLOOD MOON sebagai lagu utama album LUNA.

Bring It On sendiri merupakan lagu yang menceritakan tentang menerobos apa pun yang menghalangi jalan di depan untuk mencapai tujuan. Lagu ini juga memiliki musik upbeat yang liriknya didominasi oleh rap.

Mini Album Trickster sendiri berisikan 7 track yakni Intro: Who Got the Joker?, Bring it on, Skydivin', Firebomb, Fragile, Mr. Wolf, Bring it on (English ver.) dengan panjang durasi 20 menit 46 detik.

Video musik Bring it on yang berdurasi 3 menit 49 detik itu telah ditonton lebih dari 23 juta kali tayang dan mendapat respon 133 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

(BACA JUGA:Sinyal Positif! LIGHTSUM Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Into The Light')