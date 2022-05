Makna Lagu ONEUS - Bring It On, Lengkap Disertai Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband ONEUS-Youtube-

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu ONEUS - Bring it on lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Boyband asuhan RBW Entertainment ONEUS resmi meluncurkan Mini album teranyarnya bertajuk TRICKSTER pada Selasa, (17/5) lalu.

(BACA JUGA:BVNDIT Resmi Comeback dengan Sentuhan Gahar Lewat Video Musik VENOM)

Bring it On menjadi lagu pamungkas ONEUS pada mini album ketujuh bertajuk TRICKSTER setelah membuat comeback terakhir mereka pada November 2021 dengan mini album keenam BLOOD MOON sebagai lagu utama album LUNA.

Lagu Bring it on terasa seperti kombinasi dari segala sesuatu yang datang pada karya mereka sebelumnya.

Rumus membangun energi gahar dari No Diggity sambil bersandar pada aspek melodi dari kejayaan masa lalu masih menjadi andalan ONEUS.

Keseluruhan lirik lagu selaras dengan konsep yang ditampilkan MACHO!, tampak maskulin dengan tarian energik memamerkan otot ABS pada tiap personil dan menantang dunia.

Hal tersebut jelas tersurat lewat lirik lagu pada bagian lirik "Come at me, bring it on, Whoever you are, come fight me now, I got the new world mode on, now, I have nothing to fear so I keep goin’ on,".

lebih lanjut gaya rap Leedo yang dalam dan agresif sangat pas untuk suara mereka yang kuat dan vokal yang mengikutinya cukup solid sebagai penutup diakhir lagu.

Tanpa berlama-lama, berikut Lagu ONEUS yang berjudul Bring It On:

(BACA JUGA:Sinyal Positif! LIGHTSUM Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Into The Light')

++++

Yeah

Jom china

Da deuruwa deombyeo

Nan sinsegye mode on

Da deureowa deombyeo

Nega nugudeun buteo eoseo

Jigeum nan sinsegye mode on

Duryeoul ge eopseoseo I keep goin' on

Run it, run it like you stole it

Neomchyeoheulleo horeumoni

Nuga maga nae donbeori

Geurigo dojeonjeongsin I'm like hwangjeongmin

Son deureo taeyang wiro

Gyeongbaehae naege bireo

Gildeullyeo nae seutaillo

Geunyang deuribatji geudaero deureogaji

Ttak bomyeon feeli wa, ja deombyeo, bring it on

Jumeok jwin son naege deo sege ppeodeobwa, woah-oh-oh-oh

Myeochideun sutjaneun sanggwaneopseo

Deuridakchineun daero

Deombyeo, bring it on

Naega ganeun gil makji ma (Bring it on)

Gyeolguk jeungmyeonghae boil geoya (deombyeo, bring it on)

Baby, I'll always keep it up

Michyeobeoryeo taewobeoryeo

Da deureowa deureowa deombyeo

Do or do or do or do or die

Da deureowa deureowa deombyeo

Deureowa da da da da

Deombyeo

(BACA JUGA:Makin Gemilang! Yerin Baek Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'Pisces')

Gochyeo beoreujangmeori

Heotbaram deun georeumgeori

Honjjullaejulge mojori

Deureowa deureowa deureowa, yeah (Ra', flame)

Ireoni naega dolji

Maeil jallan mase saneun jasikdeureun ssak musi (pak ssi)

Geureol ttaemada miraereul geurimyeo yamangeul pumji

Nae insaengeun movie (eoi)

Nae beuradeomyeon jeonbu deuruwa (ttak dae)

Da deombyeodo igyeo nan teuruya

Hashtag gimyeongjo ssak da hae meogeo

Hashtag deuruwa deombyeo

Son deureo taeyang wiro

Gyeongbaehae naege bireo

Gildeullyeo nae seutaillo

Geunyang deuribatji geudaero deureogaji

Ttak bomyeon feeli wa, ja deombyeo, bring it on

Jumeok jwin son naege deo sege ppeodeobwa, woah-oh-oh-oh

Myeochideun sutjaneun sanggwaneopseo

Deuridakchineun daero

(BACA JUGA:'Upside Down' Jadi Lagu Andalan Comeback Kang Daniel dalam Full Album Terbarunya 'The Story')