Sangat Seru! Ini Momen Saat Para Idol TWICE Bermain Silwhoette Dalam Acara The Late Show With Stephen Colbert

Para personil TWICE dalam acara The Late Show with Stephen Colbert-The Late Show with Stephen Colbert-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Para personil TWICE bermain SILWHOETTE Game dalam acara The Late Show with Stephen Colbert.

Beberapa grup idol K-Pop pernah diundang dalam sebuah acara televisi, dalam acara tersebut, biasanya para personil tidak hanya diwawancarai saja, melainkan juga bermain sebuah game dalam acara tersebut.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh TWICE dalam acara The Late Show with Stephen Clobert, yang dimana para personil bermain SILWHOETTE.

Dalam game ini, para personil TWICE diharuskan untuk menebak tangkapan layar berupa siluet para anggota dari koreografi dalam video musik, serta menebak judul lagunya.

Jika dilihat, permainan ini mungkin sangat sulit dilakukan, apalagi petunjuk untuk menebaknya hanya berupa tangkapan layar siluet.

Kesulitan bermain...