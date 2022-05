Resmi Comeback 'Hot' Jadi Lagu Pamungkas SEVENTEEN Lewat Full Album 'Face The Sun'

JURNALIS INDONESIA - Boyband SEVENTEEN asuhan Big Hit Entertainment atau dikenal dengan HYBE Labels resmi comeback dengan meluncurkan full album teranyarnya bertajuk Face The Sun pada Jumat, (27/5).

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Jumat, (27/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga detail foto SEVENTEEN pada konsep album Face The Sun.

Boyband SEVENTEEN yang beranggotakan 13 personil tersebut antara lain S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Wonwoo, Woozi, Hoshi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon dan Dino.

Face The Sun menandai rilisan full album keempat SEVENTEEN di pertengahan 2022 yang juga berisi lagu pra-rilis Darl+ing.

Full Album Face The Sun sendiri berisikan 9 lagu yakni Darli+ing, HOT, DON QUIXOTE, March, Domino, Shadow, 'bout you, IF you leave me, Ash yang memiliki total durasi 29 menit 6 detik.