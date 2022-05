Link Download Mp3 Lagu SEVENTEEN - HOT, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 SEVNETEEN - HOT, beserta dengan lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband SEVENTEEN asuhan Big Hit Entertainment atau dikenal dengan HYBE Labels resmi comeback dengan meluncurkan full album teranyarnya bertajuk Face The Sun pada Jumat, (27/5).

Boyband SEVENTEEN yang beranggotakan 13 personil tersebut antara lain S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Wonwoo, Woozi, Hoshi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon dan Dino.

(BACA JUGA:Resmi Comeback 'Hot' Jadi Lagu Pamungkas SEVENTEEN Lewat Full Album 'Face The Sun')

Face The Sun menandai rilisan full album ke empat SEVENTEEN di pertengahan 2022 yang juga berisi lagu pra-rilis Darl+ing.

Full Album Face The Sun sendiri berisikan 9 track yakni Darli+ing, HOT, DON QUIXOTE, March, Domino, Shadow, 'bout you, IF you leave me, Ash yang memiliki total durasi 29 menit 6 detik.

Disusun dan ditulis oleh Woozi, HOT adalah lagu hip hop yang menyoroti keinginan SEVENTEEN untuk maju dengan percaya diri di jalan mereka sendiri sambil menghadapi matahari yang terik.

Sementara itu, video musik HOT yang berdurasi 3 menit 19 detik itu telah ditonton lebih dari 2,3 juta kali tayang dan mendapat respon 479 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

(BACA JUGA:Makna Lagu SEVENTEEN - HOT, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia)