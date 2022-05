Makna Lagu SEVENTEEN - HOT, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband SEVENTEEN-hybe._.entertainment-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna beserta lirik lagu SEVENTEEN - HOT dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini.

Boyband SEVENTEEN asuhan Big Hit Entertainment atau dikenal dengan HYBE Labels resmi comeback dengan meluncurkan full album teranyarnya bertajuk Face The Sun pada Jumat, (27/5).

Disusun dan ditulis oleh Woozi, HOT adalah lagu hip hop yang menyoroti keinginan SEVENTEEN untuk maju dengan percaya diri di jalan mereka sendiri sambil menghadapi matahari yang terik.

Musik video dibuka dengan seluruh personil SEVENTEEN yang bermain di padang gersang, latar futuristik dan dunia pascabencana.

(BACA JUGA:Gelar Tur Dunia Bertajuk Be the Sun, Ini Kota dan Tanggal Konser SEVENTEEN Tahun 2022)

HOT mengalir melalui alunan bass rendah menjadikan lagu hip-hop ini ringan untuk didengar. kombinasi bait-bait dengan tarian koreografi energik dan pesona tatapan tiap personil, membawa lagu ini benar-benar seperti judulnya HOT!.

Belum lagi Backing track yang terdengar riuh di sisi lain mengantar penggemar pada kenikmatan mendengarkan lagu ini. Produksi rock-rap yang diinfuskan dengan kombinasi gitar yang membakar dan perkusi berat menekankan sebagian besar lagu memberikan kesan nyata hingga alunan musik berhenti.

Pada bagian lirik makin tegas di mana SEVENTEEN seolah menantang dunia mengajak para penikmat musiknya menjadi seperti matahari.

"Turn up the music loudly (Ooh-ooh), Run through the world without mercy (Ooh-ooh) Put the sun behind you, step on it, sound the horn, fire like us (like us), What are you trying to follow (what are you trying to follow), More our way (more our way) Say ah hot hot hot hot,".

(BACA JUGA:SEVENTEEN Telah Mengumumkan Tur Dunia setelah Lama Vakum, Berikut Jadwalnya)