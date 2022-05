Rilis Poster Utama, Money Heist Korea: Joint Economic Area Segera Hadir



Poster Money Heist Korea: Joint Economic Area, Netflix--

JURNALIS INDONESIA - Remake Korea dari film "Money Heist" telah meluncurkan poster utamanya.

“Money Heist” sendiri adalah drama kriminal asal Spanyol (juga dikenal sebagai “The House of Paper”/”La casa de papel”) yang menceritakan tentang sekelompok orang yang melakukan pencurian di Royal Mint of Spain, yang dipimpin oleh dalang kriminal bernama the Profesor.

Sedangkan remake "Money Heist Korea: Joint Economic Area" yang berlangsung di Korea dan dibintangi oleh Yoo Ji Tae sebagai Profesor.

Pemeran lainnya termasuk Park Hae Soo (Berlin), Jeon Jong Seo (Tokyo), Lee Hyun Woo (Rio), Lee Won Jong (Moskow), Kim Ji Hoon (Denver), Jang Yoon Joo (Nairobi), Kim Ji Hoon (Helsinki) dan Lee Kyu Ho (Oslo).

Dalam poster tersebut, menunjukkan sekelompok perampok yang sedang berkumpul di lobi Unified Korean Mint. Mereka berdiri di sebuah tangga besar dan terlihat pasukan yang kuat memandang rendah sandera mereka.

Mereka berdiri teguh dengan senjata mereka dan tas besar yang dipenuhi dengan mata uang bersatu duduk di kaki mereka. Judulnya mengatakan, “Tujuan kami adalah uang yang tidak ada di dunia.”