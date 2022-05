THE BOYZ Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'SHE'S THE BOSS'

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan IST Entertainment THE BOYZ resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk SHE'S THE BOSS pada Jumat, (27/5).

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Sabtu, (28/5) yang mengungkap informasi mengenai jadwal peluncuran album, video musik, hingga peraihan peringkat pertama penjualan mini album SHE'S THE BOSS di Jepang.

THE BOYZ yang konsisten beranggotakan 11 personil tersebut antara lain Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Juhaknyeon, Sunwoo, dan Eric. Hwall

SHE'S THE BOSS menjadi mini album perdana pada tahun 2022 ini setelah mereka meluncurkan single Echo From "Solo Leveling" sebagai sountrack.

Mini Album SHE'S THE BOSS sendiri berisikan 6 lagu yakni SHE'S THE BOSS, Toxic Love, Why Why Why, Don't Cry, One Dance, ALWAYS TOGETHER yang memiliki total durasi 20 menit 57 detik.

