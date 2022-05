Link Download Mp3 Lagu THE BOYZ - SHE'S THE BOSS, Lengkap dengan liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 THE BOYZ - SHE'S THE BOSS beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan IST Entertainment THE BOYZ resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk SHE'S THE BOSS pada Jumat, (27/5).

SHE'S THE BOSS menjadi mini album perdana pada tahun 2022 ini setelah mereka meluncurkan single Echo [From "Solo Leveling" sebagai sountrack.

Mini Album SHE'S THE BOSS sendiri berisikan 6 lagu yakni SHE'S THE BOSS, Toxic Love, Why Why Why, Don't Cry, One Dance, ALWAYS TOGETHER yang memiliki total durasi 20 menit 57 detik.

Bersamaan dengan itu, video musik SHE'S THE BOSS diunggah melalui kanal youtube THE BOYZ sebagai title track dengan judul yang sama.

Video musik SHE'S THE BOSS yang berdurasi 3 menit 19 detik itu telah ditonton lebih dari 7,4 juta kali tayang dan mendapat respon 154 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

Sementara itu, SHE'S THE BOSS melonjak ke puncak chart penjualan harian Tower Records dan chart iTunes Top K-Pop Albums di Jepang.