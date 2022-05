Makna Lagu THE BOYZ - SHE'S THE BOSS, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband THE BOYZ-official_theboyz-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu THE BOYZ - SHE'S THE BOSS beserta lirik lagu dan tejemahan bahasa Indonesia di bawah ini.

Boyband asuhan IST Entertainment THE BOYZ resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk SHE'S THE BOSS pada Jumat, (27/5).

SHE'S THE BOSS merupakan title track alias andalan THE BOYZ pada mini album ini yang bermain-main dengan Rnb dan perpaduan model hype urban.

Dalam musik video SHE'S THE BOSS sedari awal pendengar akan diberi sambutan bunyi terompet ringan dan Bass keras nan tebal hingga ujung akhir lagu. Mengingatkan kembali pada jenis musik EDM melankolis yang sederhana dari akhir 2000-an dan awal 2010-an.

Sedangkan makna dari lirik lagu memang terdengar klise membahas perihal asmara, namun cinta lirih yang ditulis lewat lirik SHE'S THE BOSS sangat jelas menggambarkan bagaimana ketika seorang lelaki tengah jatuh hati dan tertawan perasaannya oleh orang yang ia cintai.

"Everybody knows that she's the bo-bo-bo-boss, Right? Feed her all my love, love, love, love, Turn around, come on, love, love, love, Give me love, love, love, she's the bo-bo-bo-boss,".

