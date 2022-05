Link Download Mp3 Lagu TNX - MOVE, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 TNX - MOVE beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Entertainment PSY alias P Nation menetaskan boyband pertamanya TNX sekaligus meluncurkan mini album perdana bertajuk WAY UP pada Selasa, (17/5).

Boyband TNX diketahui beranggotakan 6 personil antara lain Taehun, Kyungjun, Hyunsoo, Junhyeok, Hwi dan Sungjun.

Selain itu pada mini album WAY UP berisikan 5 track yakni WE ON, 120sec, MOVE, Burst Up, Your Favorite Melody dan memiliki panjang durasi total 17 menit 3 detik.

Bersamaan dengan itu MOVE diluncurkan sebagai title track pada mini musik video album WAY UP yang diunggah melalui kanal youtube TNX.

Musik video MOVE sendiri memiliki panjang durasi 3 menit 51 detik yang telah ditonton lebih dari 10 juta kali tayang dan mendapat respon like sebanyak 370 dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

