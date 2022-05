Makna Lagu TNX - MOVE, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband TNX-Official.tnx-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu TNX - MOVE beserta lirik dengan terjemahan bahasa Indoensia di bawah ini.

Entertainment PSY alias P Nation menetaskan boyband pertamanya TNX sekaligus meluncurkan mini album perdana bertajuk WAY UP pada Selasa, (17/5).

Move menjadi title track pada mini album WAY UP yang berisikan 5 lagu yakni WE ON, 120sec, MOVE, Burst Up, Your Favorite Melody dan memiliki panjang durasi total 17 menit 3 detik.

Dari sisi aransemen musik Move hadir membawa nuansa Hip-Hop dengan sentuhan bass drop Loud yang kencang, bisa dipastikan konsep yang hadir serupa dengan Big-Bang.

Elemen Move benar-benar mengisyaratkan hal besar. Momen dramatis, string, dan dengungan terompet pelan dapat dengan mudah dimanfaatkan lebih bebas untuk memberi Move pemandangan suara yang lebih berjaya dan memuaskan secara melodi.

Dari sisi lirik apalagi kalau bukan menantang dunia dan mengajak para penggemar berdendang persis seperti judul lagunya Move.

"Everybody let's get started, Ain't gonna stop 'til the end, Get out of my way, we just movin' on, Shh, get out of my way,".

