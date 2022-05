NCT DREAM Resmi Comeback Lewat Repackage Album 'Beatbox'

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan SM Entertainment NCT DREAM resmi comeback dengan repackage album bertajuk Beatbox pada Senin, (30/5) pukul 15.00 WIB.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Senin, (9/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran repackage album, video musik, hingga hasil pra pesan penjualan Beatbox.

(BACA JUGA:TREASURE Resmi Comeback tanpa Full Team, YG Entertainment Ungkap Alasan Absen 2 Personilnya)

Pra pesan album repackage ini mencapai 1.406.864 kopi. Album ini memiliki total 15 lagu dengan beragam genre yang terdiri atas 11 lagu dari full album kedua NCT Dream, Glitch Mode, dan 4 lagu baru yang berjudul Beatbox, To My First, Sorry, Heart, dan On the Way.

Hasil penjualan itu tercatat sebagai rekor baru bagi NCT DREAM setelah sebelumnya, mereka berhasil mencetak rekor pra pesan full album kedua Glitch Mode sebanyak 2,1 juta kopi dan berhasil meraih gelar Double Million Seller hanya dalam waktu satu minggu saja.

Boyband yang beranggotakan 7 orang antara lain Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin and Jisung tersebut sekali lagi membuktikan popularitasnya dengan melampaui satu juta kopi pra pesan album repackage Beatbox.

(BACA JUGA:THE BOYZ Resmi Comeback dengan Mini Album Terbaru 'SHE'S THE BOSS')