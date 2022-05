Kepolisian Korea Selatan Mulai Menyelidiki Kasus Perhitungan Skor Music Bank, Begini Kronologinya



Tangkapan layar LE SSERAFIM -Inkigayo SBS-youtube

JURNALIS INDONESIA - Kepolisian Korea menyelidiki dugaan kasus manpulasi skor Music Bank saat penghitungan skot album Lim Young Woong dan LE SSERAFIM.

Music Bank pada awal bulan Mei lalu, diliputi kontroversi karena telah memberikan poin 0 kepada album If We Ever Met Again milik Lim Young Woong dalam hal skor siaran.

Memang saat itu, album If We Ever Met Again milik Lim Young Woong tengah dibandingkan dengan album FEARLESS milik LE SSERAFIM lewat perhitungan suara yang dilakukan oleh Music Bank.

Perhitungan suara yang dilakukan oleh Music Bank sendiri, meliputi skor digital sebesar 60%, skor siaran 20%, survei panel pemirsa sebesar 10%, penjualan album fisik 5%, dan media sosial 5%.

Album milik Lim Young Woong sendiri mengungguli album LE SSERAFIM melalui skor digital dan penjualan album dengan keunggulan 1148 dibanding 544 dan 5885 dibanding 1955.

Kontroversi pengaturan skor...