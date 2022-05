Resmi Comeback 'Save Our Lives' Jadi Andalan FORESTELLA Lewat Mini Album 'The Beginning: World Tree'

JURNALIS INDONESIA - Dibawah naungan Beat Interactive boyband FORESTELLA resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk The Beginning: World Tree pada Senin, (30/5).

FORESTELLA yang konsisten dengan 4 personilnya antara lain Bae Doohoon, Kang Hyungho, Cho Mingyu dan Ko Woorim.

The Beginning: World Tree menandai comeback kuartet boyband tersebut pada tahun 2022 setelah sebelumnya meluncurukan mini album THE FORESTELLA pada april 2021 silam.

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu FORESTELLA - Save Our Lives, Lengkap dengan Liriknya)

Dalam mini album The Beginning: World Tree berisikan 11 lagu yakni Intro: Runes, Save our lives, Moonlight, Stay, The forest song- Special Track, For life, Save our lives - Instrumental, Moonlight - Instrumental, Stay - Instrumental, The forest song - Instrumental, For Life - Instrumental dengan total durasi 47 menit 19 detik.

Save our lives diketahui menjadi lagu andalan FORESTELLA pada mini album The Beginning: World Tree yang mengusung genre crossover memadukan opera klasik seriosa.

(BACA JUGA:Makna Lagu FORESTELLA - Save Our Lives, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia )