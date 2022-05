Link Download Mp3 Lagu FORESTELLA - Save Our Lives, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 FORESTELLA - Save Our Lives lengkap dengan lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Di bawah naungan Beat Interactive, boyband FORESTELLA resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk The Beginning: World Tree pada Senin, (30/5).

Dalam mini album The Beginning: World Tree berisikan 11 lagu yakni Intro: Runes, Save our lives, Moonlight, Stay, The forest song- Special Track, For life, Save our lives - Instrumental, Moonlight - Instrumental, Stay - Instrumental, The forest song - Instrumental, For Life - Instrumental dengan total durasi 47 menit 19 detik.

Save our lives diketahui menjadi lagu andalan FORESTELLA pada mini album The Beginning: World Tree yang mengusung genre crossover dengan memadukan opera klasik seriosa.

Bersamaan dengan itu, video musik Save our lives diunggah melalui kanal youtube Warner Music Korea sebagai title track dari album The Beginning: World Tree.

Video musik Save Our Lives yang berdurasi 5 menit 39 detik itu telah ditonton lebih dari 2,3 ribu kali tayang dan mendapat respon 1,7 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

