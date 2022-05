Makna Lagu FORESTELLA - Save Our Lives, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar boyband FORESTELLA-beatint0505-Instagram

Berikut makna lagu FORESTELLA - Save Our Lives beserta lirik dengan terjemahan bahasa Indoensia di bawah ini.

Dibawah naungan Beat Interactive boyband FORESTELLA resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk The Beginning: World Tree pada Senin, (30/5).

Kuartet yang dibentuk melalui musim kedua kompetisi menyanyi Phantom Singer FORESTELLA beranggotakan 4 lelaki yakni Bae Doohoon, Kang Hyungho, Cho Mingyu dan Ko Woorim.

Video musik Save Our Lives sangat unik, mereka menampilkan busana serba putih dengan konsep klasik mengusung genre crossover dengan mencampur sentuhan opera klasik seriosa yang sejuk saat didengarkan.

Sedangkan bagian lirik lagu dapat dikatakan cerdas dan sensitif dengan isu terkini karena membawa semangat climate change crisis (krisis perubahan iklim) yang terdapat pada bait ke 2 dan refrain.

"Night falls and the dark grows around us, no matter how hard we try, winter’s cold and spring’s far away, Rainforests left in colors of gray. Save our lives on earth, See our light up here, Make us feel full of love, Lead us to the gracious light,".

