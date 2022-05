Makna Lagu NCT DREAM - Beatbox, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar boyband NCT DREAM-smtown-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu NCT DREAM - Beatbox beserta lirik dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini.

Boyband asuhan SM Entertainment NCT DREAM resmi comeback dengan repackage album bertajuk Beatbox pada Senin, (30/5) pukul 16.00 WIB.

Beatbox menjadi album repackage ke 2 NCT Dream sepanjang karir setelah sebelumnya meluncurkan Hello Future sebagai repackage album pada 28 Juni 2021.

Beatbox menjadi lagu andalan sekaligus menjadi title track pada repackage album ini, berisi 15 lagu yakni Beatbox, Fire Alarm, Glitch Mode, Arcade, To My First, It's Yours, Teddy Bear dan masih banyak lagi dengan durasi total 51 menit 15 detik.

Dalam musik video yang dibuka menampilkan konsep retro hip-hop ala 90-an full colour dengan semangat aktualisasi diri lewat gambaran lapangan basket, sekolah, ruang radio on air dan lantai B-boy.

Saat Mark mengambil bagian di bagian rap dan suara merdu Chenle dengan beat ringan namun menendang telinga pendengar mampu memberikan kualitas tersendiri bagi Beatbox.

Sedangkan makna lagu pada lirik yang tertuang juga tidak kalah menarik, ketujuh personil NCT DREAM mengajak para pendengarnya untuk tidak menunggu bila ingin mengubah keadaan tetapi lakukan dan menarilah.

"uh, whatever you do, if you want change Stop waiting, shout your heart out Dance the dance, the dance, dance Gonna shake the world once more,".

