Harga Tiket Konser New Hope Club Live in Jakarta 2022, Tennis Indoor Senayan



JURNALIS INDONESIA - Berikut cara pemesanan dan harga tiket konser New Hope Club Live in Jakarta 2022.

Band trio asal Inggris New Hope Club akan menjalankan konser tournya di Jakarta pada tahun ini.

Konsernya akan dilaksanakan di Tennis Indor Senayan, Jakarta pada 12 Agustus 2022.

Band beraliran pop yang hadir pada 2015 ini digawangi oleh Reece Bibby, Blake Richardson, dan George Smith.

Beberapa prestasi, sudah didapatkan oleh New Hope, salah satunya pada Febuari 2020 album Self Titled berhasil menduduki puncak daftar UK Album Chart.

Bagi Anda yang ingin menonton langsung pelantun lagu Welcome to the Club ini, bisa langsung mengikuti cara-cara berikut ini.