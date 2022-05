Link Download Mp3 To My First - NCT Dream, Lengkap Beserta Liriknya



Tangkapan layar boyband NCT DREAM-nct_dream-instagram

JURNALIS INDONESIA - NCT Dream kembali merilis lagu baru mereka yang berjudul To My First pada Senin, 30 Mei 2022.

Selain itu Grup asal Korea Selatan ini resmi melakukan Comeback dengan album repackage Beatbox.

Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin, dan Jisung pada album comeback ini akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda untuk penggemar.

Lagu To My First ini masuk dalam album baru repackage Beatbox.

Album itu berisi total 15 lagu dengan berbagai genre, termasuk 11 lagu dari full-length album kedua 'Glitch Mode' dan 4 lagu baru, yaitu 'Beatbox' 'To My First', 'Sorry, Heart' dan 'On The Way'.

Lagu To My First memiliki genre R&B dan Soul.