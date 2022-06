Link Download Mp3 Lagu AB6IX - SAVIOR, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 AB6IX - SAVIOR beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan Brand New Music AB6IX resmi meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk A to B resmi pada Rabu, (18/5).

Dilansir melalui laman resmi Allkpop pada Jumat, (29/5) mini album A to B menandai comeback pertama yang memakan proses produksi 4 bulan pasca diluncurkannya Complete With You.

Boyband AB6IX beranggotakan 4 personil tersebut antara lain Woong, Donghyun, Woojin, dan Daehwi yang resmi debut sejak 22 Mei 2019.

Adapun mini album A to B berisikan 5 lagu yakni PARACHUTE, SAVIOR, Sucker for your love, EINSTEIN, We Could Love dengan total durasi 16 menit 19 detik.

Lebih lanjut Savior selain menjadi salah satu lagu pamungkas AB6IX dalam mini album A to B, musik video lagu tersebut juga telah diunggah oleh akun youtube BRANDNEW MUSIC dan sudah ditonton lebih dari 11 juta kali tayang sekaligus 42 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.