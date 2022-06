Makna Lagu AB6IX - SAVIOR, Lengkap dengan Lirik dan Terjemehan Indonesia



Tangkapan layar Boyband AB6IX -ab6ix_official-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu AB6IX - SAVIOR beserta lirik dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini.

Boyband asuhan Brand New Music AB6IX resmi meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk A to B resmi pada Rabu, (18/5).

Savior merupakan lagu pamungkas AB6IX dalam mini album A to B memiliki panjang durasi 3 menit 28 detik.

Video musik tersebut juga telah diunggah oleh akun youtube BRANDNEW MUSIC dan sudah ditonton lebih dari 11 juta kali tayang sekaligus 42 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

Dalam musik video Savior sangat kental nuansa gelap dengan sentuhan synth serak dan beat sekaligus bass yang berat.

Menariknya, lagu ini dibuka dengan paduan suara keempat personil AB6IX, meski tidak begitu mencolok hingga refrain lebih terasa seperti sebuah syair.

Setelah rap singkat, lagu savior berkembang menjadi Pra-Chorus (jembatan) yang dramatis. Dari sini, kalian akan mengharapkan inti yang lebih memuncak dan terasa pada Refrain.

Sedangkan lirik lagu sangat puitis, nampak bagaimana seseorang yang tengah kasmaran memadukan antara galaksi dan binar-binar cinta.

"Led me to you that gravity, Becoming clearer our chemistry, You've completed it, my favorite, I run into your heart to be reached to you, You are a bright flashlight, Orbiting around you, I am that satellite, Finally found my savior, Love, you're mine."

