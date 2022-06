Link Download Mp3 Lagu (G)I-DLE - TOMBOY, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download mp3 (G)I-DLE - TOMBOY beserta lirik lagu yang dapat kaian akses di bawah ini.

Girlband asuhan Cube Entertainment (G)I-DLE resmi comeback dengan meluncurkan mini album bertajuk I NEVER DIE pada Senin, (14/3) lalu.

TOMBOY menjadi lagu andalan (G)I-DLE pada mini album I NEVER DIE yang berisi 8 lagu antara lain TOMBOY, Never Stop Me, VILLAIN DIES, ALREADY, POLAROID, ESCAPE, LIAR, MY BAG dengan panjang durasi 24 menit 24 detik.

TOMBOY merupakan lagu yang mengekspresikan kokohnya sikap percaya diri seluruh personil (G)I-DLE dengan lirik yang lugas, nakal dan menantang.

Sementara itu pada Rabu (16/3) lalu, lagu TOMBOY berhasil menduduki posisi ke-7 dalam trending YouTube Indonesia dan video musiknya berhasil ditonton sebanyak 17,7 juta kali.

Sedangkan musik video TOMBOY yang diunggah sejak (16/3) telah ditonton lebih dari 121 juta kali tayang dan respon like sebanyak 2,1 juta oleh netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

