Makna Lagu (G)I-DLE - TOMBOY, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu (G)I-DLE - TOMBOY beserta lirik lagu terjemahan Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Girlband asuhan Cube Entertainment (G)I-DLE resmi comeback dengan meluncurkan mini album bertajuk I NEVER DIE pada Senin, (14/3) lalu.

TOMBOY menjadi lagu andalan (G)I-DLE pada mini album I NEVER DIE yang berisi 8 track antara lain TOMBOY, Never Stop Me, VILLAIN DIES, ALREADY, POLAROID, ESCAPE, LIAR, MY BAG dengan panjang durasi 24 menit 24 detik.

Dalam musik video TOMBOY dibuka dengan gaya serba hitam dan merah, tarian energik dan kesan bad ass yang garang. Hal ini sejalan dengan instrumen rock punk yang mereka usung.

Gitar listrik menjadi tulang punggung lagu ini selama musik diputar, sementara instrumental dan nada para personil (G)I-DLE benar-benar hidup hingga menunjukkan keunikan tiap personilnya saat mereka bernyanyi satu persatu.

Sedangkan dalam lirik lagu terasa jelas bagaimana (G)I-DLE ingin tampil sebagai perempuan independen, garang dan menuju femme fatale.

"Look at you (You), you can't handle me (Me), Ya took off hook (Yeah), feel like Coke like brr (Brr), Look at my toe, my ex's name as tattoo, I got to drink up now I like it even if you don’t, Why are you cranky, boy?, What’s all the frown on your face, Do you want a blond barbie doll?, It’s not here, I’m not a doll,".

Ini adalah sebuah karya subversi hebat dari banyak lagu K-pop modern yang dilahirkan oleh (G)I-DLE semenjak single Last Dance dan HWAA pada tahun lalu.

