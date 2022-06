Makna Lagu VICTON - Stupid O'Clock, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband VICTON-victon1109-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna lagu VICTION - Stupid O'Clock dengan lirik terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini.

Boy band besutan Plan A Entertainment VICTON resmi comeback dengaan meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk Chaos pada Selasa, (31/5).

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu NCT DREAM - Beatbox, Lengkap dengan Liriknya)

Stupid O'Clock dipastikan menjadi lagu pamungkas VICTON pada mini album Chaos yang berisi 6 lagu dengan total durasi 19 menit 53 detik.

Video musik ini dibuka dengan nuansa pop dansa serta bass yang bikin kecanduan dan suara alur jazzy yang menonjolkan suara seksi nan unik pada tiap personilnya.

Mengusung konsep Chronograph (alat pengukur waktu) senada dengan judul lagunya Stupid O'Clock yang mengacu pada waktu larut malam atau dini hari.

Sedangkan pada lirik lagu sangat puitis dimana perasaan kasmaran dipadukan dengan waktu antara malam hingga pagi memikirkan seseorang yang dicintai.

"Cause you're mine (Mi-i-i-i-ine, mi-i-i-i-ine), I'll make you dream all night (I-I-I-I, I-I-I-I), You can't run away, You're caught, stuck in my arms, This temptation is so deep, Tearing through all of your subconscious, Until the sun rising,".

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu AB6IX - SAVIOR, Lengkap dengan Liriknya)