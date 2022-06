Link Nonton Film Sabotage Sub Indo Full HD, Cerita Pemberantasan Kartel Narkoba

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Sabotage sub Indo full HD, film terpopuler di platfrom streaming Netflix pada awal pekan.

Sebenarnya film Sabotage ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Agatha Christie And Then There Were None.

Kemudian pada tahun 2014 novel tersebut dijadikan sebuah film oleh rumah studio yang bernama Crave Films dengan durasi 109 menit.

Film ini disutradarai oleh David Ayer dan dibantu oleh Dony sebagai penyuting adegannya.

Tentunya sederet nama macam Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello, Harold Perrineau, Martin Donovan, Max Martini, Josh Holloway dan Mireille Enos menjadi jaminan film berkualitas dan cocok menjadi hiburan di akhir pekan.

