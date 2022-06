Jungkook Jadi Member BTS Terpopuler, Ini Buktinya



Jungkook BTs--

JURNALIS INDONESIA - Jungkook adalah member yang paling terpopuler. Video musik dan audionya sering diputar ulang, mulai dari pertunjukan langsung BTS dari hari-hari awal debut grup hingga sekarang.

Popularitasnya semakin besar hingga menggapai seluruh dunia, hal itu semakin terbukti berkat adanya YouTube.

Baik itu video musik pertama BTS seperti "No More Dream", "Danger", "Boy In Luv", "Just One Day", "Not Today" dan banyak lagi.

(BACA JUGA:Lagu 'That That' PSY Feat Suga BTS, Meraih Video Klip Korea Pertama Tahun 2022 yang Mencapai 200 Juta Views)

Hingga lagu hits terbaru grup tersebut seperti "Butter", "Permission to Dance" dan "My Universe," adegan-adegan Jungkook yang paling banyak diputar ulang oleh penonton.

Dengan adanya kabar tersebut, semakin menunjukkan daya tarik Jungkook yang besar sebagai seorang idola.

(BACA JUGA:Ponsel Paling Gres Sepanjang Tahun 2022! Ini 3 Rekomendasi HP Terbaru yang Telah Didukung Jaringan 5G)

Beberapa adegan Jungkook yang paling sering diputar ulang adalah bagian ciuman tangannya di MV "Butter."