Link Download Mp3 Lagu JO YURI - Love Shhh! Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 JO YURI - Love Shhh! beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Resmi comeback solo, JO YURI di bawah naungan Stone Music Entertainment meluncurkan mini album teranyarnya bertajuk Op. 22 Y-Waltz : in Major pada Kamis, (2/6).

(BACA JUGA:Makna Lagu VICTON - Stupid O'Clock, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia)

Op. 22 Y-Waltz : in Major merupakan mini album pertama JO YURI di tahun 2022 ini setelah sebelumnya sempat merilis single GLASSY.

Dalam mini album Op. 22 Y-Waltz : in Major sendiri berisi 5 lagu antara lain Round and Around, Love Shhh!, Rolla Skates, This Time dan Opening dengan total durasi 14 menit 53 detik.

Selain itu lagu Love Shhh! diketahui menjadi track andalan JO YURI dengan sentuhan up tempo pop dance energik yang bersinergi lewat vokal Jo YURI dan dipadukan suara gitar yang funky.

Love Shhh! merupakan lagu perpisahan dengan perasaan lirih, namun dikemas menyegarkan dengan jenaka untuk lebih memilih menikmati hidup dan penuh semangat percaya diri daripada galau.

Bersamaan dengan itu, musik video Love Shhh! yang diunggah melalui kanal Youtube Stone Music Entertainment tersebut telah ditonton lebih dari 248 ribu kali tayang dan mendapat respon like sebanyak 30 ribu dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

(BACA JUGA:Makna Lagu LE SSERAFIM - Fearless, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia )