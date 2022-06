Link Nonton Drama Korea Terbaru Cleaning Up Sub Indo, Beserta Sinopsisnya



Teaser Film Drama Korea Cleaning Up -Tangkapan Layar Youtube [email protected] Drama

JURNALIS INDONESIA - Drama Korea Terbaru Cleaning Up akan tayang perdana pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Drama Korea terbaru Cleaning Up ini adalah remake dari drama Inggris dengan judul yang sama pada tahun 2019 lalu.

Cleaning Up dibintangi oleh Yum Jung Ah, Jeon So Min, Kim Jae Hwa, Lee Moo Saeng, Na In Woo, Kal So Won, Jang Shin Young, Ha Shi Eun, Oh Seung Yun.

Drama Korea terbaru ini menceritakan tentang tiga cleaning service wanita di sebuah perusahaan pialang.

Mereka adalah Eo Yong Mi, An In Kyung dan Maeng Soo Ja.

Eo Yong Mi diceritakan sebagai ibu pekerja keras yang memiliki dua anak perempuan, Dia merupakan tulang punggung keluarga.