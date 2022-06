Setelah Hiatus Selama 2 Tahun, BTS Siap Gegerkan Panggung Musik Lewat Proof



Tangkapan layar boy group [email protected]_bighitofficial-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Big Hit Music resmi mengumumkan bahwa BTS segera tampil dalam berbagai acara musik untuk merayakan comeback mereka dengan tajuk Proof.

Pengumuman ini dirilis pihak agensi pada Jumat (3/6) lalu, BTS nantinya berencana merilis album baru mereka pada minggu depan.

Dilansir melalui laman Soompi pada Sabtu (4/6), rencananya mereka akan melakukan promosi lagu utama dalam album comeback yang bertajuk Yet to Come pada Kamis (16/6).

Rangkaian promosi itu dimulai pada acara Mcountdown pada 16 Juni, dilanjutkan menuju Music Bank pada 17 Juni, dan terakhir pada Inkigayo 19 Juni.

Terakhir kali boygroup yang beranggotakan tujuh orang tersebut tampil dalam acara musik pada Maret 2020 kala mempromosikan album yang bertajuk Map of the Soul: 7.

