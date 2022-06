Bikin Gemes! Ini Link Nonton Anime Miss Sachiku and the Little Baby Ghost Sub Indo dan Full HD



Anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Link nonton anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost subtitle Indonesia + Full HD, yang menceritakan tentang hantu lucu yang berusaha meneror pekerja kantoran.

Serial anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost ini diliris pada bulan April lalu dan termasuk dalam genre supranatural dan komedi.

Terinspirasi dari manga karya Imari Arita dengan judul yang sama, yakni dalam bahasa Jepangnya "Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai,".

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu aespa - Illusion, Lengkap dengan Liriknya)

Anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost ini memiliki 12 episode dengan rata-rata 23 menit setiap episodenya, yang tentunya menarik untuk ditonton karena karakternya yang imut.

Memang penggambaran karakter dalam anime ini terlihat chubby dan imut, seperti tokoh Yuurei-chan, Myako, Lily, Miko-chan, Konta, Fushihara-san, dan banyak tokoh lainnya.

(BACA JUGA:Beri Kejutan Penggemar! Aespa Resmi Comeback dengan Meluncurkan Single 'Illusion')

Studio...