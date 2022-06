Jangan Panik! Begini Cara Mengatasi Pesan WhatsApp Bertuliskan Waiting for this message. This may take a while



JURNALIS INDONESIA - Berikut ini cara mengatasi pesan WhatsApp bertuliskan “Waiting for this message. This may take a while.”

Sebagian dari pengguna WhatsApp pasti pernah mengalami mendapatkan pesan pada WA namun bertuliskan “Waiting for this message. This may take a while.”

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Menunggu pesan ini. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat".

Biasanya pesan ini akan muncul pada kolom chat, namun Anda tidak bisa melihat isi pesan WA tersebut jika keluar tulisan “Waiting for this message. This may take a while.”

Isi pesan yang dikunci itu akan dapat dilihat jika pengguna lain telah membuka aplikasi WA di perangkatnya sebagai bentuk verifikasi.

Pesan ini akan keluar, ketika anda baru saja menginstal kembali (instal ulang) aplikasi WhatsApp, yang sebelumnya telah terhapus dari perangkat.