Makna Lagu NIKI - Before, Beserta Liriknya



JURNALIS INDONESIA - Penyanyi asal Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat, NIKI baru saja mengeluarkan lagu terbarunya yang bertajuk Before, berikut makna lagu dan liriknya.

Lagu ini dirilis melalui laman YouTube NIKI pada (3/6) dan telah mendapatkan penonton sebanyak 555,162 tontonan sejak dua hari penayangan.

NIKI kembali berkarya setelah mengeluarkan lagu terakhirnya yang bertajuk Every Summertime pada pertengahan 2021, lagu ini menjadi sebuah soundtrack film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Before merupakan sebuah single pertama milik NIKI di album terbarunya yang bertajuk Nicole.

Makna lagu Before sendiri adalah sebuah kisah cinta di masa lalu yang berakhir tanpa kejelasan karena sang kekasih pergi begitu saja tanpa mengucapkan perpisahan.

Bagi Anda yang penasaran, tim Jurnalis Indonesia bagikan lirik lagu Niki yang berjudul before.

